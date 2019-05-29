Татар-информ

29 мая 2019, 19:05

Общество

В казанских парках проведут пикник-лекции для поддержки молодых родителей

Рекомендуем

Общество

В казанских парках проведут пикник-лекции для поддержки молодых родителей

Первую встречу проведет детский психолог Валерия Хоркунова на тему адаптации малышей к детскому саду.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). 30 мая в казанском парке «Сосновая роща» начнутся пикник-лекции для молодых родителей. Заниматься с участниками будут психологи и педагоги, сообщает Дирекция парков и скверов.

Первую встречу проведет детский психолог Валерия Хоркунова. Родители пообщаются со специалистом на тему адаптации малышей к детскому саду.

На пикник-лекции родители могут прийти вместе со своими малышами – пока они будут общаться со специалистами, детей займут развивающими играми.

Вход на мероприятие бесплатный. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: +7(904)761-71-98.

Начало лекции запланировано на 10.30.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нижнекамске приступили к долгожданному капитальному ремонту на въездной дороге
Новости дня
19:22
Татарстанец завоевал «серебро» чемпионата России по прыжкам в воду с десятиметровой вышки

Дуэт Никиты Шлейхера и Александра Белявцева опередил тандем Александра Бондаря и Виктора Минибаева из Москвы.

19:15
Полицейские Казани вернули владельцам два угнанных авто и два велосипеда

На гарнизонном разводе комплексных сил полиции в Казани вручили ведомственные награды отличившимся сотрудникам.

19:05
В казанских парках проведут пикник-лекции для поддержки молодых родителей

Первую встречу проведет детский психолог Валерия Хоркунова на тему адаптации малышей к детскому саду.

18:48
На железнодорожном вокзале Казань-1 пройдет «День пассажира»

В день проведения акции пассажиры смогут высказать предложения по организации пригородных железнодорожных перевозок.

18:33
Житель Челнов разбил несколько бутылок дорогого алкоголя, чтобы попасть в тюрьму

Мужчина устроил погром в одном из супермаркетов в Центральном районе Автограда.

18:16
В Нижнекамске приступили к долгожданному капитальному ремонту на въездной дороге

На улице Чистопольской отремонтируют почти девять километров дорожного полотна, причем большую часть из этого подвергнется капитальной реконструкции.

18:02
В Татарстане пройдет прием граждан по экологическим вопросам

Выездной прием граждан Минэкологии РТ проведет в Бавлах 30 мая.

17:53
Потомки Бутлерова из Парагвая навестили могилу и усадьбу химика в Алексеевском районе

Потомки великого химика посетили Дом-музей Арбузова и бывшую усадьбу Бутлеровку, побывали на могиле ученого и осмотрели пасеку.

17:41
В связи с предстоящими праздниками изменится режим работы МФЦ

4 июня и 12 июня для офисов являются выходными днями.

17:26
«Динамо-Казань» в следующем сезоне усилит хорватская волейболистка

Ранее Саманта Фабрис выступала за итальянский клуб «Конельяно».

17:19
В Московском районе Казани появились стилизованные под советскую копейку люки

Необычные люки были установлены в ходе ремонтных работ на улице Гагарина.

17:11
В Казани стартуют гонки команд Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги

Торжественное открытие регаты пройдет на площади театра им. Г. Камала 31 мая в 10.00.

16:58
Реставраторы начали разбор Михаило-Архангельской церкви XVIII века в опустевшем селе Татарстана

Частично уже обрушившемуся памятнику деревянного зодчества специалисты вернут облик, заменив ветхие элементы.

16:45
Казанское высшее командное танковое училище посетили иностранные военные атташе

В ходе визита гостям показали объекты учебно-материальной базы вуза и особенности организации учебного процесса курсантов.

16:38
Роман Шайхутдинов: Необходимо удвоить набор в вузы Татарстана по IT-направлению

По мнению главы Минсвязи РТ, в республике ощущается нехватка преподавателей в IT-сфере.

16:32
Татарстан вошел в тройку лидеров медиарейтинга по упоминаемости регионов РФ

Лидерами медиарейтинга стали Свердловская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.

16:23
В Челнах оштрафовали мать, которая записала на видео, как ведет авто с младенцем на руках

Сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу о наличии в действиях горожанки нарушения требований к перевозке детей.

16:19
В Татарстан планируют пригласить кинорежиссеров для участия в лаборатории «Свияжск АРТель»

Темой лаборатории «Свияжск АРТель» станет «Притча».

16:15
Пожарным удалось отстоять третий дом, охваченный огнем в зеленодольских Полукамушках

Огонь охватил два расселенных дома в Красном переулке.

16:13
Полицейские разыскивают мужчину, который выслушал свой приговор, отпросился в туалет и сбежал

В настоящее время сбежавший объявлен в розыск.

16:02
В Зеленодольском районе РТ построят скит Раифского Богородицкого мужского монастыря

В Никольском планируют построить кельи и начать восстановление утраченной церкви XIX века.

15:55
Экс-начальника подразделения Минкульта РТ и его сообщницу будут судить за мошенничество на 3 млн

Перед судом предстанут экс-глава управления планирования и финансирования Министерства культуры РТ и директор праздничного агентства «А-вация Плюс».

15:49
Школьник на самокате получил множественные травмы, попав под колеса иномарки в Казани

Медики диагностировали у 10-летнего мальчика ушибы головы, тела и рану губы.

15:46
Тренер из Татарстана помог сборной России по кендо стать призерами чемпионата Европы — 2019

Престижный турнир проходил в столице Сербии и собрал 250 участников из 39 стран.

15:38
Уфу и Вену свяжут прямые авиарейсы
События