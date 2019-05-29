В казанских парках проведут пикник-лекции для поддержки молодых родителей

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). 30 мая в казанском парке «Сосновая роща» начнутся пикник-лекции для молодых родителей. Заниматься с участниками будут психологи и педагоги, сообщает Дирекция парков и скверов.



Первую встречу проведет детский психолог Валерия Хоркунова. Родители пообщаются со специалистом на тему адаптации малышей к детскому саду.



На пикник-лекции родители могут прийти вместе со своими малышами – пока они будут общаться со специалистами, детей займут развивающими играми.



Вход на мероприятие бесплатный. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: +7(904)761-71-98.



Начало лекции запланировано на 10.30.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.