Татар-информ

29 мая 2019, 20:18

Общество

Названы самые дешевые направления для зарубежных путешествий

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Общество

Названы самые дешевые направления для зарубежных путешествий

Для бюджетных поездок летом россияне могут выбрать Беларусь и Францию.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Составлен рейтинг самых дешёвых направлений для зарубежных путешествий из Москвы, сообщает RT со ссылкой на данные онлайн-тревел-агентства Biletix.

Так, анализ цен на авиабилеты в направлении туда-обратно на летние месяцы показал, что самым бюджетным направлением для россиян этим летом станет Беларусь. Билеты из Москвы в Минск на одного человека можно приобрести за 5 тыс. рублей, сообщили аналитики.

На втором месте — Франция (города Бордо и Монпелье). Перелёт по этим направлениям из Москвы обойдётся примерно в 9 – 11 тыс. рублей.

Также в рейтинг вошли Турция (Стамбул), Казахстан (Алматы), Грузия (Батуми) и Армения (Ереван). Цена билета от 10 тыс. рублей.

Аналитики также отмечают, что выгоднее всего планировать поездку на июнь, цена билета составит 12,8 тыс. рублей. Самый дорогой месяц для поездки за границу — июль (средняя цена билета 15,5 тыс.).
 

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