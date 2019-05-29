В Татарстан планируют пригласить кинорежиссеров для участия в лаборатории «Свияжск АРТель»

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстан планируют пригласить кинорежиссеров для участия в проекте «Свияжск АРТель» 2019 года. Темой лаборатории станет «Притча». Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила соучредитель фонда поддержки современного искусства «Живой город» Инна Яркова.

«В этом году на театральной лаборатории в Свияжске мы хотели бы попробовать поработать с кинорежиссерами. Темой лаборатории будет „Притча“», — сказала спикер.

Однако для работников кинематографа лето обычно считается основным съемочным периодом, поэтому Яркова предположила и то, что многие из приглашенных постановщиков не смогут приехать.

«Кинорежиссеры – люди, которые по большому счету не предоставлены сами себе. Если сейчас они обещают, это не значит, что все они точно будут принимать участие в лаборатории», — добавила Инна Яркова.

Лаборатория «Свияжск АРТель» пройдет в Татарстане в августе 2019 года, сообщила пресс-служба фонда «Живой город».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.