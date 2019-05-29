(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). 10-летний школьник на самокате получил множественные травмы, попав под колеса иномарки в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 19.30 22-летний водитель автомобиля "Шевроле Ланос" напротив дома № 11а по улице Мичурина, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 10-летнего мальчика, который передвигался на самокате справа налево по ходу движения транспортного средства», – уточнили в Госавтоинспекции Казани.

В результате аварии школьник получил множественные травмы. Медики скорой помощи диагностировали у пострадавшего ребенка ушибы головы и тела, а также рану губы.



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