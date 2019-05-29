Татар-информ

29 мая 2019, 14:40

Общество

Билайн предлагает флагманы Samsung с ежегодной заменой на новую модель и экономией до 40%

Общество

Билайн предлагает флагманы Samsung с ежегодной заменой на новую модель и экономией до 40%

Жители Татарстана смогут пользоваться смартфоном за небольшую плату в месяц и экономить до 40% стоимости, обменивая его каждый год на новую модель.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) совместно с партнером ООО «Форвард лизинг» предлагает впервые для жителей Республики Татарстан фирменную программу Samsung Forward, в рамках которой можно пользоваться смартфоном Samsung за небольшую плату в месяц и экономить до 40% стоимости флагмана, обменивая его каждый год на новую модель.

Программа доступна в интернет-магазине оператора, а также в 5 магазинах Билайн в Казани и Набережных Челнов. Ранее стать обладателям смартфона Samsung на условиях лизинга могли жители Москвы, Барнаула и Владивостока.

Уже сейчас в рамках программы можно выгодно получить флагманские смартфоны Samsung S10, Samsung S10+, Samsung S10e, Samsung S9, Samsung S9+, Samsung Note 9, Samsung Galaxy A7 и Samsung Galaxy A9. Размер ежемесячного платежа варьируется в зависимости от выбранной модели. Важно, что платежи ниже обычного кредита без переплат начинаются от 3190 рублей в месяц за новый Galaxy S10e.

Оформить договор на понравившееся устройство можно, не выходя из дома. Для этого нужно зайти на сайт интернет-магазина Билайн, выбрать товар и ближайший магазин, а также заполнить анкету. После одобрения заявки необходимо подписать договор онлайн и получить номер заказа, который вместе с паспортом предъявить сотруднику в магазине. При получении товара клиенту придет SMS-код для подтверждения факта выдачи смартфона.

Все смартфоны, входящие в программу Samsung Forward, защищены сертификатом Samsung Smart Care+ на случай непредвиденной замены экрана или аккумулятора один раз в течение года.

По истечении срока договора покупатель может вернуть телефон, обменять на новый, или оставить себе до окончательной выплаты его стоимости. При обмене или возврате выплачивать остаток не нужно, так покупатель экономит до 40% стоимости смартфона каждый год. Возврат без дополнительных плат возможен, в случае если смартфон находится в состоянии «как новый». Программа включает также ранний обмен через полгода с момента заключения договора. В этом случае необходимо будет заплатить 3 900 рублей.

Срок договора на любой смартфон из программы Samsung Forward равен 12 месяцам.

Программа Samsung Forward для Билайн стала еще одним инструментом повышения доступности смартфонов. Приобрести смартфоны в магазинах и интернет-магазине Билайн помимо программы Samsung Forward можно также в trade-in или в кредит без первого взноса и переплаты.

Более подробная информация о программе лизинга Samsung Forward доступна на https://kazan.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/programma-samsung-forward/, а также https://samsung-forward.ru/.

Партнером программы выступает Общество с ограниченной ответственностью «Форвард лизинг» (ОГРН: 1157746587943, ИНН 7714345275, адрес местонахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д.8, корп.1).

Перечень магазинов Билайн, где действует программа Samsung Forward:
Казань, ул. Вишневского, д.14
Казань, ул. Петербургская, д.1
Казань, пр-т Ибрагимова, д.56, ТЦ «Тандем»
Казань, пр-т Ямашева, д. 46/33, ТЦ «Парк Хаус»
Набережные Челны, пр-т Сююмбике, д. 2/19, ТЦ «Омега»

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