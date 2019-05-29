(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). С 25 по 26 мая в Белграде проходил 29-й чемпионат и первенство Европы по кендо. Российских спортсменов к престижному турниру вместе с главным наставником Виталием Петровым помогал подготовить татарстанский тренер Владислав Толкишевский.

Сборную России на европейском чемпионате представляли 13 человек, из которых два спортсмена, Ислам Бурнашев и Никита Толкишевский, представляли татарстанскую школу кендо. Татарстанцы входили в состав мужской сборной, которая вошла в восьмерку лучших команд Европы, уступив в упорном противостоянии только чемпионам — спортсменам из Франции.

Прошедший чемпионат стал самым богатым на медали различного достоинства за всю историю российского кендо. По итогам турнира впервые была завоевана серебряная медаль в женском первенстве. Российские юниоры стали вторыми в командных соревнованиях, а в личном первенстве поднялись на первую и третью ступени пьедестала почета.

Несмотря на то, что кендо в Европе развивается уже 50 лет, а в России – всего 20 с небольшим, российские юниоры второй год подряд занимают пьедестал. На прошлом чемпионате Европы в Венгрии в личных соревнованиях у сборной страны было «серебро» и «золото» в командах, на прошлогоднем чемпионате Владислав Толкишевский был главным тренером национальной сборной России.

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