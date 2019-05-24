В Казани стартуют гонки команд Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Казани 31 мая стартуют гонки команд Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Всю неделю с 28 по 30 мая участники Высшего дивизиона проекта тренируются перед стартом своего этапа. Команды Высшего дивизиона будут соревноваться с 31 мая по 2 июня.

Торжественное открытие регаты пройдет на площади театра им. Г. Камала 31 мая в 10.00.

В День защиты детей акватория озера Нижний Кабан заполнится участниками еще двух парусных соревнований. Так, 1 и 2 июня в Казани соберется большое количество яхтсменов – около 300 человек. Торжественное открытие детских и юношеских соревнований будет проходить 1 июня в 11.00 на площади театра им. Г. Камала. 2 июня в 18.00 для всех участников состоится торжественная церемония закрытия Национальной парусной Лиги.

Жители и гости Казани смогут не только принять участие в празднике, но и посмотреть обширную тематическую береговую программу. На площади у театра 31 мая и 1 июня будут работать различные тематические площадки, проводиться конкурсы и мастер-классы.



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