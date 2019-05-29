«Профессионалы на все сто»: победители WorldSkills Russia из Татарстана рассказали о пути к победе

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Сборная Татарстана заняла первое место в медальном зачете VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. Как быть профессионалом на все сто и доказать это всей стране победители из Татарстана рассказали сегодня корреспонденту «Татар-информ».

Луиза Махмутова оказалась единственной участницей, защищавшей честь Татарстана в основном составе в компетенции «Медицинский и социальный уход». Она стала обладательницей золотой медали. Девушка учится на третьем курсе в Казанском медицинском колледже и планирует работать стоматологом.

«Надеюсь, что и дальше смогу повышать свою квалификацию и развивать свои навыки. На соревнованиях я познакомилась с новыми, интересными людьми, узнала много нового. Считаю, что необходимо постоянно повышать свою квалификацию. В нашей работе нужно быть профессионалом на все сто. Любая ошибка медработника влечет за собой тяжелые последствия. На практике встречаются разные ситуации, и нужно быть уверенной в каждом шаге», – сказала Луиза Махмутова.

18-летний Газис Хаметов из Казани участвует в движении молодых профессионалов второй год. Он получил золотую медаль в компетенции «Обслуживание авиационной техники». Молодой человек учится в Казанском авиационном техническом колледже на технолога.

«Я старался и шел к победе. Проделан долгий путь, и сегодня я испытываю чувство удовлетворения. К соревнованиям готовился каждый день целый год, участвовал в выездных тренировках. Самое сложное на чемпионате было уложиться во время. Всего было семь заданий, на каждое из которых давалось по 3-3,5 часа. Самое сложное и долгое задание по гидравлике, на которое давалось четыре часа», – отметил он.

Участник в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов» Раиль Абдулин из Набережных Челнов участвует в движении молодых профессионалов с 2017 года. Победа на национальном финале для него стала приятным сюрпризом.

«Я знал, что буду в тройке лидеров, но не ожидал, что буду первым. Самое сложное для меня было выступление на фрезерном станке. Были проблемы со станком на нацфинале – он был старый, а я тренировался на современном оборудовании. В дальнейшем приму участие либо в „Хайтеке“ в октябре, либо в чемпионате мира в 2021 году в Шанхае», – поделился он планами.

Ученица седьмого класса 91-ой школы Казани Виолетта Исаева выступала на Национальном финале в компетенции «Технология моды» среди юниоров. По итогам состязаний 14-летняя школьница завоевала золотую медаль.

«На соревнованиях нужно было нарисовать эскиз сумки, сшить изделие и сделать декор. На пошив сумки-рюкзака давалось очень мало времени – всего четыре часа. Было сложно, но я справилась. С этим рюкзаком можно ходить в школу. Участие в WorldSkills – это новые знакомства, дух сопротивления и борьба со сложностями», – сообщила она.

Победителей и призеров чемпионата сегодня в ДК им. Ленина поздравил Президент РТ Рустам Минниханов. Он отметил, что финалисты должны служить воодушевляющим примером для всей учащейся молодежи, стоящей перед выбором профессии.

«Уверен, что руководители ведущих предприятий поборются за победителей WorldSkills и сформируют специальные программы лояльности при их приеме на работу. Несомненно, эти ценные кадры, вооруженные самыми передовыми компетенциями, будут востребованы», – сказал Минниханов.

Он отметил, что для Татарстана важны лучшие мировые методики и стандарты, которые приносит движение WorldSkills в систему образования. Таким образом, у молодых людей республики увеличиваются возможности стать конкурентоспособными и востребованными на современном рынке труда.

«На сегодняшний день в Татарстане создана мощная база профессионального образования. 70 тысяч молодых людей осваивают более 200 специальностей и обучаются рабочим профессиям в 91 учреждении СПО. В республике создан 31 ресурсный центр, оснащенный современным оборудованием, а в текущем году появятся еще шесть ресурсных центров», – отметил Президент РТ.

Победительница соревнований в компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», студентка Казанского техникума информационных технологий и связи Айгуль Султанова поблагодарила на торжественной церемонии Президента республики за поддержку движения молодых профессионалов и оснащение техникумов и колледжей современным оборудованием.

«Мы гордимся тем, что стали частью движения WorldSkills. Это имеет огромное значение в жизни каждого из нас. Во время подготовки и самого чемпионата мы получили огромный опыт. Оглядываясь назад, мы понимаем, какой большой и трудный путь прошли. Мы готовились с утра и до ночи, без выходных и праздников, уставали морально и физически, но это того стоило. Мы гордимся тем, что смогли и доказали всей России, что мы лучшие», – сказала она.

Финал VII Национального чемпионата WorldSkills Russia прошел в Казани с 20 по 24 мая на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо». Его участниками стали 1690 конкурсантов из 80 регионов России, из них − 128 иностранных конкурсантов из 26 стран мира и 360 юниоров. В ходе соревнований около 1700 молодых людей из 80 регионов России демонстрировали свое мастерство в 92 основных и 48 юниорских компетенциях. Сборную Татарстана представляли 350 конкурсантов и 216 экспертов. По итогам соревнований 218 конкурсантов завоевали 150 медалей: 58 золотых, 49 серебряных, 43 бронзовых, а также 26 медальонов за профессионализм.

Победители и призеры национального финала получат шанс защищать честь России в составе национальной сборной на чемпионате мира в Шанхае в 2021 году и на чемпионате Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году. Представители текущего состава национальной сборной представят Россию на чемпионате мира в Казани.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.