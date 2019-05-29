Татар-информ

29 мая 2019, 15:28

Общество

«Профессионалы на все сто»: победители WorldSkills Russia из Татарстана рассказали о пути к победе

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Общество

«Профессионалы на все сто»: победители WorldSkills Russia из Татарстана рассказали о пути к победе

Фото: tatarstan.ru

Сборную республики с победой в медальном зачете VII Национального чемпионата WorldSkills Russia поздравил Президент РТ.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Сборная Татарстана заняла первое место в медальном зачете VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. Как быть профессионалом на все сто и доказать это всей стране победители из Татарстана рассказали сегодня корреспонденту «Татар-информ».

Луиза Махмутова оказалась единственной участницей, защищавшей честь Татарстана в основном составе в компетенции «Медицинский и социальный уход». Она стала обладательницей золотой медали. Девушка учится на третьем курсе в Казанском медицинском колледже и планирует работать стоматологом.

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«Надеюсь, что и дальше смогу повышать свою квалификацию и развивать свои навыки. На соревнованиях я познакомилась с новыми, интересными людьми, узнала много нового. Считаю, что необходимо постоянно повышать свою квалификацию. В нашей работе нужно быть профессионалом на все сто. Любая ошибка медработника влечет за собой тяжелые последствия. На практике встречаются разные ситуации, и нужно быть уверенной в каждом шаге», – сказала Луиза Махмутова.

18-летний Газис Хаметов из Казани участвует в движении молодых профессионалов второй год. Он получил золотую медаль в компетенции «Обслуживание авиационной техники». Молодой человек учится в Казанском авиационном техническом колледже на технолога.

«Я старался и шел к победе. Проделан долгий путь, и сегодня я испытываю чувство удовлетворения. К соревнованиям готовился каждый день целый год, участвовал в выездных тренировках. Самое сложное на чемпионате было уложиться во время. Всего было семь заданий, на каждое из которых давалось по 3-3,5 часа. Самое сложное и долгое задание по гидравлике, на которое давалось четыре часа», – отметил он.
Участник в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов» Раиль Абдулин из Набережных Челнов участвует в движении молодых профессионалов с 2017 года. Победа на национальном финале для него стала приятным сюрпризом.

«Я знал, что буду в тройке лидеров, но не ожидал, что буду первым. Самое сложное для меня было выступление на фрезерном станке. Были проблемы со станком на нацфинале – он был старый, а я тренировался на современном оборудовании. В дальнейшем приму участие либо в „Хайтеке“ в октябре, либо в чемпионате мира в 2021 году в Шанхае», – поделился он планами.

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Ученица седьмого класса 91-ой школы Казани Виолетта Исаева выступала на Национальном финале в компетенции «Технология моды» среди юниоров. По итогам состязаний 14-летняя школьница завоевала золотую медаль.

«На соревнованиях нужно было нарисовать эскиз сумки, сшить изделие и сделать декор. На пошив сумки-рюкзака давалось очень мало времени – всего четыре часа. Было сложно, но я справилась. С этим рюкзаком можно ходить в школу. Участие в WorldSkills – это новые знакомства, дух сопротивления и борьба со сложностями», – сообщила она.

Победителей и призеров чемпионата сегодня в ДК им. Ленина поздравил Президент РТ Рустам Минниханов. Он отметил, что финалисты должны служить воодушевляющим примером для всей учащейся молодежи, стоящей перед выбором профессии.

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«Уверен, что руководители ведущих предприятий поборются за победителей WorldSkills и сформируют специальные программы лояльности при их приеме на работу. Несомненно, эти ценные кадры, вооруженные самыми передовыми компетенциями, будут востребованы», – сказал Минниханов.

Он отметил, что для Татарстана важны лучшие мировые методики и стандарты, которые приносит движение WorldSkills в систему образования. Таким образом, у молодых людей республики увеличиваются возможности стать конкурентоспособными и востребованными на современном рынке труда.

«На сегодняшний день в Татарстане создана мощная база профессионального образования. 70 тысяч молодых людей осваивают более 200 специальностей и обучаются рабочим профессиям в 91 учреждении СПО. В республике создан 31 ресурсный центр, оснащенный современным оборудованием, а в текущем году появятся еще шесть ресурсных центров», – отметил Президент РТ.

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Победительница соревнований в компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», студентка Казанского техникума информационных технологий и связи Айгуль Султанова поблагодарила на торжественной церемонии Президента республики за поддержку движения молодых профессионалов и оснащение техникумов и колледжей современным оборудованием.

«Мы гордимся тем, что стали частью движения WorldSkills. Это имеет огромное значение в жизни каждого из нас. Во время подготовки и самого чемпионата мы получили огромный опыт. Оглядываясь назад, мы понимаем, какой большой и трудный путь прошли. Мы готовились с утра и до ночи, без выходных и праздников, уставали морально и физически, но это того стоило. Мы гордимся тем, что смогли и доказали всей России, что мы лучшие», – сказала она.

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Финал VII Национального чемпионата WorldSkills Russia прошел в Казани с 20 по 24 мая на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо». Его участниками стали 1690 конкурсантов из 80 регионов России, из них − 128 иностранных конкурсантов из 26 стран мира и 360 юниоров. В ходе соревнований около 1700 молодых людей из 80 регионов России демонстрировали свое мастерство в 92 основных и 48 юниорских компетенциях. Сборную Татарстана представляли 350 конкурсантов и 216 экспертов. По итогам соревнований 218 конкурсантов завоевали 150 медалей: 58 золотых, 49 серебряных, 43 бронзовых, а также 26 медальонов за профессионализм.

Победители и призеры национального финала получат шанс защищать честь России в составе национальной сборной на чемпионате мира в Шанхае в 2021 году и на чемпионате Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году. Представители текущего состава национальной сборной представят Россию на чемпионате мира в Казани.

 

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