ГИБДД Казани разыскивает водителя, который сбил мужчину и скрылся с места ДТП

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Казани полицейские разыскивают водителя, который сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 19.00 напротив дома №7 по улице Аделя Кутуя был совершен наезд на 54-летнего мужчину. Водитель с места происшествия уехал», – уточнили в ГИБДД.

Медики «скорой» диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 533-38-19 , 533-38-48.



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