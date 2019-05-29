В Челнах оштрафовали мать, которая записала на видео, как ведет авто с младенцем на руках

(Набережные Челны, 29 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прокуратура Набережных Челнов добилась наказания для героини видеоролика «Едем с сынулей». На кадрах видео – женщина за рулем авто, а на ее руках младенец, сообщили в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры после изучения нашумевшего видеоролика, который выложила у себя на странице скандально известная челнинка Агина Алтынбаева, пришли к выводу о наличии в действиях горожанки нарушения требований к перевозке детей, установленных ПДД.

Прокуратура потребовала привлечь Алтынбаеву к административной ответственности. В итоге челнинка была оштрафована на 3 тысячи рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в соцсетях осудили челнинку за видео, на котором она управляет автомобилем с младенцем на руках.

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