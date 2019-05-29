Перед судом в Татарстане предстанет житель Башкортостана, жестоко убивший подругу 13 лет назад

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Перед судом в Татарстане предстанет 43-летний неоднократно судимый житель Башкортостана, жестоко убивший подругу 13 лет назад. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, в период с мая по июнь 2006 года Руслан Исхаков, находясь в квартире в одном из домов в Уруссу Ютазинского района республики, во время ссоры с 33-летней подругой нанес ей несколько ударов колюще-режущим предметом, в результате чего потерпевшая скончалась. После этого злоумышленник расчленил труп и закопал в гараже», – уточнил Шептицкий.

Позднее женщину объявили в розыск как без вести пропавшую. За 13 лет злоумышленник неоднократно отбывал сроки за различные правонарушения. Последний раз Исхаков был осужден год назад за нападение на полицейского и грабеж.

Стоит отметить, что в 1999 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за то, что ударил ножом в живот потерпевшую.

Свою вину мужчина не признал и от показаний отказался. Ему предъявлены обвинения по статье «Убийство». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



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