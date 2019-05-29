В Женеве выгорание на работе официально признали заболеванием

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Женеве, на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая проходила с 20 по 28 мая, официально признали заболеванием синдром эмоционального выгорания. Информацию об этом передает «Российская газета».

Специалисты в области здравоохранения выделили три аспекта заболевания: чувство истощения, усиление психической отрешенности или негативное отношение к своей работе и снижение производительности труда. В ВОЗ считают, что термин «выгорание» следует использовать только в профессиональном контексте, а не для «описания опыта в других сферах жизни».

Синдром и его описание появятся в новой редакции каталога Международной классификации болезней.

Как сообщалось ранее, в Татарстане, в Нижнекамской детской городской больнице с перинатальным центром уже проводились тренинги с психологами по вопросам, связанным с синдромом эмоционального выгорания.

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