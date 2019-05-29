Свыше 80 участников из Татарстана соберет IX республиканский робототехнический фестиваль в Казани

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Казани 30 мая пройдет IX республиканский робототехнический фестиваль. В технопарке «Идея» соберутся свыше 80 юных робототехников из девяти городов и районов Татарстана, сообщает Минобрнауки РТ.

Участники приедут из Зеленодольского, Апастовского, Пестречинского, Алексеевского, Верхнеуслонского, Арского и других районов республики.

«Соревнования пройдут в категориях “Гонки по линии”, “Сумо. Маневрирование”, “Кегельринг-квадро” и “Роботир”», – говорится в сообщении министерства.

Фестиваль направлен на повышение интереса учащихся к инженерным профессиям, а также на популяризацию среди молодежи компетенций в области программирования интеллектуальных робототехнических систем.

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