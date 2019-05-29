В парках Казани в бесплатном прокате появятся велосипеды для «особенных» детей

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). С 31 мая в парках столицы республики в прокате появятся специализированные велосипеды для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает Дирекция скверов и парков.



Велосипеды-тренажеры специально изготовлены с учетом особенностей детей с инвалидностью и оборудованы всеми необходимыми фиксаторами и креплениями для комфортных занятий. Взять такой велосипед можно будет в пунктах проката бесплатно, для залога подойдет любой документ, кроме паспорта.



Специализированные велосипеды можно будет найти в «Сосновой роще», парке Победы, парке имени Урицкого, в Горкинско-Ометьевском лесу, парке «Крылья Советов» и на Кремлевской набережной.



В этот же день, 31 мая, в Горкинско-Ометьевском лесу состоится праздничный велозаезд для детей с ограниченными возможностями. Юным спортсменам предстоит показать свою волю к победе и силу соревновательного духа, они проедут по трассе протяженностью 200 метров.



«Всех посетителей мероприятия ждет развлекательная программа, полевая кухня, новые друзья и достойные соперники», – пообещали организаторы.



Начало заезда в 10:00.

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