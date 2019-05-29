В 2019 году в Татарстане появятся три новых оборудованных пляжа

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Елена Саляхова). В новом купальном сезоне в Татарстане откроют три новых пляжа – в Казани, в Камско-Устьинском и Мензелинском районах. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«В рамках республиканских программ в купальном сезоне 2019 года запланировано открытие пляжа на реке Карамалка в Камско-Устьинском районе, а также оборудование пляжей на озере Большое Лебяжье в Казани и на набережной в Мензелинском районе. Помимо этого запланирована реконструкция пляжей в Заинске, Мамадыше и на озере Комсомольское в Казани», – уточнил Венедиктов.

На новых пляжах появятся спасательные посты, оборудованные помещения для медперсонала, информационные стенды, лежаки, защита от солнца, буйки.

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается 34 оборудованных пляжа. Из них восемь уже готовы к купальному сезону, который откроется 1 июня.

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