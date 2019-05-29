Прокуратура Набережных Челнов потребовала убрать рекламу наркотиков с фасада школы искусств «Да-да»

(Набережные Челны, 29 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На фасаде школы искусств «Да-да» прокуратура Набережных Челнов обнаружила рекламу наркотиков и потребовала ее ликвидировать, сообщили в надзорном органе.

Во время проведенной проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что на фасаде известной школы архитектуры и дизайна «Да-да» размещена реклама наркотиков с указанием телефонов, электронного адреса и ссылки на мессенджер «Телеграм».

По итогам проверки в адрес директора образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушения в сфере пропаганды незаконного оборота наркотических средств.

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