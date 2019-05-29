Уфу и Вену свяжут прямые авиарейсы

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Из Уфы с 3 июня начнут выполняться прямые авиарейсы в Вену. Пассажиров будут перевозить на Boeing 737 по понедельникам и пятницам, сообщает ИА «Башинформ».

Вылет из Уфы запланирован на 9.45, из Вены – на 12.05 по местному времени. На борту каждого самолета может разместиться до 126 пассажиров.

«Республика начинает активно взаимодействовать с Австрией. В конце апреля стало известно об открытии представительства Башкортостана в Австрии, назначен представитель Госкомитета республики по внешнеэкономическим связям в Австрии на общественных началах», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте информагентства.

Во время весенне-летнего сезона откроются также новые авиарейсы из Уфы в Анапу, Екатеринбург, Казань, Москву, Нижний Новгород, Самару, Сургут, Тюмень и Ханты-Мансийск.

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