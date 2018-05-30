Камеры, металлодетекторы и сейф для тестов: татарстанские школьники сдали ЕГЭ по математике

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Сегодня российские одиннадцатиклассники сдают обязательный ЕГЭ по математике. Корреспондент ИА «Татар-информ» побывал в одном из пунктов проведения экзамена — в гимназии № 139 Приволжского района Казани, пообщался с организаторами тестирования и выпускниками.

Ровно в 10.00 в школах Татарстана стартовал Единый государственный экзамен по математике. Уже в 8.30 школьники вместе с преподавателями начали собираться возле пункта приема экзамена. Дабы отвлечься и скрыть волнение, ребята обсуждали предстоящий выпускной, охотно давали комментарии журналистам и выкладывали селфи в соцсети.

В этом году в Едином государственном экзамене произошли изменения — теперь ученик вправе сдавать математику только одного уровня. Так, профильный уровень выбрали 9,6 тыс. татарстанских школьников, а базовый — 6,4 тыс. выпускников. На выполнение всех заданий ребятам дают от 3 до 4 часов в зависимости от выбранной сложности. Время экзамена для детей с ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 1,5 часа. Всего в Татарстане организовано 83 пункта приема экзамена, а также три ППЭ на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Одиннадцатиклассник Рудольф Пимов в ожидании экзамена рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ», что планирует поступать в Казанский государственный аграрный университет по специальности «Агробизнес». Для этого на экзамене по профильной математике юноше нужно набрать около 60 баллов.

«Как и любой школьник, я очень волнуюсь, уже ноги начинают подкашиваться. Если честно, я начал готовиться два дня назад, но за это время узнал больше, чем за год. Надеюсь, что моя подготовка прошла не зря, что мне повезет с вариантом и он окажется достаточным для моих знаний», — поделился выпускник, добавив, что не верит в приметы и рассчитывает только на свои силы.

Радель Ахметов в отличие от товарища начал готовиться к экзамену за полгода. Он ходил к репетиторам, а также самостоятельно решал экзаменационные билеты прошлых лет. Молодой человек планирует поступать в КНИТУ-КХТИ на химико-технологический факультет и надеется на высокие баллы.

«Я полгода ходил к репетиторам по математике. Конечно, надо было раньше начать заниматься, но так получилось. Рассчитываю сдать на 70 баллов — это будет для меня достойный результат», — отметил собеседник агентства.

Преподаватель татаро-английской гимназии № 16 Раушания Файзрахманова уверена в своих выпускниках на 100%. «Мои ребята точно сдадут», — твердо и решительно сказала она. Собеседница агентства также отметила важность психологической подготовки учеников, которой должен заниматься классный руководитель.

«Учителю нужно психологически подготовить ребят, успокоить их, чтобы они поверили, что они все смогут. Ну а если вдруг в итоге что-то не получится, то нужно оказать заботу, сделать так, чтоб ребенок не сломался психологически», — прокомментировала преподаватель.

Поддержать ребят перед столь ответственной задачей приехал министр образования и науки РТ Рафис Бурганов. Он лично проверил все аудитории для сдачи экзамена, пообщался с педагогами, организаторами, медперсоналом.

«Мы с утра проверили на готовность ППЭ — все 17 аудиторий готовы. Здесь будут сдавать экзамен 240 человек. Все условия созданы. Здесь [в гимназии № 139] очень опытный и уважаемый директор (Татьяна Борер — прим Т-и), великолепный педагогический коллектив. Я не сомневаюсь, что все сегодня пройдет хорошо. Желаю ребятам сосредоточиться и показать все, на что они способны, чему их научили», — пожелал Рафис Бурганов.

По его словам, система подготовки в школах Татарстана — одна из самых лучших в России. Подтверждение тому призовые места на различных олимпиадах и конкурсах, в том числе третье место в рейтинге Всероссийской олимпиады школьников.

«Мы [команда учеников казанских школ] стали третьими после Москвы и Санкт-Петербурга. Это говорит об очень высокой квалификации наших педагогов. Я уверен, что они своих воспитанников к этому экзамену подготовили», — заключил министр.

В 9.00 возле входа в школу выстроилась большая очередь — ребят начали пускать в пункт проведения экзамена. С собой традиционно выпускники приносят черную гелевую ручку, паспорт, бутылку с водой и шоколадку. Телефон и другие гаджеты пронести не получится — каждому ученику необходимо пройти через металлодетектор, который тут же вычислит нарушителя.

В каждом пункте приема экзамена обязательно дежурит медсестра. Сария Ахметзянова, медик с 35-летним стажем, отметила, что к экзамену готова. Таблетки, градусник, тонометр — то, что может понадобиться ей для диагностирования и принятия мер. При экстренных и серьезных случаях медсестра вызовет скорую помощь. Однако такого на своей практике медработник не припомнит.

«Чаще всего ребята обращаются с головной болью и высоким давлением из-за стресса. Бывает, что приходят и с температурой — весной „гуляет“ ОРЗ, но экзамен из-за простуды ученики не пропускают», — рассказала Ахметзянова, добавив, что с каждым годом школьники становятся спокойнее и меньше нервничают.

В учебных заведениях, где проходит экзамен, также работают общественные наблюдатели и специалисты Республиканского центра мониторинга качества образования. Они следят за тем, чтобы во время ЕГЭ не было допущено никаких нарушений. За ходом экзамена наблюдают и в специальном штабе, созданном в ППЭ. Здесь с помощью системы «Смотри ЕГЭ» эксперты следят за тем, что происходит в кабинетах, в которых проводится тестирование, решают вопросы о досрочном завершении экзамена и контролируют другие технические моменты.

Ровно в 9.45 стартует самый ответственный момент — руководитель ППЭ вскрывает сейф, в котором хранятся заветные тесты. Из пакета с надписью «ЕГЭ — выбор будущего» она достает диски, которые под запись раздают учителям-организаторам, и сопроводительные документы. После этого преподаватели распечатывают варианты, проверяют комплектацию пакетов с тестами и раздают их ученикам. В 10.00 для татарстанских школьников стартует ЕГЭ по математике.

Результаты базового уровня экзамена по математике объявят 11 июня, а профильного — 12 июня. Баллы выпускники смогут узнать как в школе, так и на специальном Интернет-ресурсе. При получении неудовлетворительной оценки ученики вправе повторно сдать экзамен в резервные сроки. С 2019 года баллы, которые школьники получат за экзамен, сыграют роль при получении аттестата. «Отличникам» нужно набрать не менее 70 баллов.

Следующим испытанием для школьников станет ЕГЭ по дополнительным предметам — химии и истории. Экзамен состоится 31 мая.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.