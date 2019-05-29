В Казани поставят эскизы спектаклей на основе творчества Абдуллы Алиша и Альберта Лемана

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани в рамках VI театральной лаборатории «Город АРТ-Подготовка» поставят пять эскизов спектаклей. Для двух из них возьмут за основу творчество татарского поэта и писателя Абдуллы Алиша и композитора Альберта Лемана. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила режиссер-постановщик и соучредитель фонда поддержки современного искусства «Живой город» Диана Сафарова.

«Художница Василина Харламова будет ставить эскиз по сказке Абдуллы Алиша, но это будет мультилингвальный эскиз для взрослых, в котором будет использовано несколько языков», — сказала Диана Сафарова.

Режиссер Алиса Сафина поставит художественный перформанс (с использованием картин) о нескольких женщинах, другой режиссер, Софья Силкина – оперу.

«Композитор Дмитрий Власик ставит эскиз на тему творчества основоположника татарской симфонической музыки Альберта Лемана», — добавила спикер.

«Часть эскизов связана с основоположниками культуры в Татарстане. Остальные эскизы посвящены исследованию человеческих переживаний обычных жителей Казани», — рассказал директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

VI театральная лаборатория «Город АРТ-Подготовка» пройдет в Казани с 1 по 15 июня.

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