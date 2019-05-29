(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Елена Саляхова). За последние пять лет число утонувших в водоемах Татарстана сократилось в два раза. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Венедиктов отметил, что в 2013 году в водоемах погибли 185 человек, в 2018 – 97. По его мнению, это связано с тем, что общество становится информационно развитым, а люди – более бдительными.

«Прежде всего, повысился уровень воспитания человека. Ежегодно во всех школах мы проводим уроки безопасности, раньше такого не было. Совместно с Министерством образования РТ и Министерством спорта РТ мы проводим акции. Помимо этого повысился информационный уровень общества. Если раньше люди тонули, и об этом никто не знал, то сейчас ни один случай не остается в стороне», – сказал Юрий Венедиктов.

По словам Венедиктова, большая часть погибших утонули во время купального сезона. В 2018 году за это время погиб 71 человек, в том числе пять детей. Большинство из них пренебрегли правилами безопасности на водоемах и купались в необорудованных местах или будучи пьяными.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.