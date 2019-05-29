На марийском празднике Семык в Муслюмовском районе парни и девушки сразятся за звание лучших

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). 1 июня в селе Мари-Буляр Муслюмовского района состоится республиканский марийский праздник «Пеледыш Семык», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Семык является одним из значимых и любимых праздников марийцев и традиционно открывает цикл летних праздников. Его идея заключается в поминовении умерших родственников и прошение у них благословения на удачу в хозяйственных делах и в быту.



Статус республиканского этот праздник получил в 1990 году. 1 июня все желающие смогут стать свидетелями традиционного празднования. В программу события включены несколько площадок, на которых мастера проведут мастер-классы по гончарному делу, марийской вышивке, плетению из ивовых прутьев, приготовлению марийского угощения «Комна Мелна» (блинчики).



Гости также смогут принять участие в спортивных состязаниях и национальных марийских играх. Для детей будет работать игровая площадка. Также все участники праздника смогут посетить «Сельское подворье», где мастера декоративно-прикладного искусства представят ярмарку со своими изделиями.



Марийскую музыкальную и танцевальную культуру представят лучшие фольклорные коллективы из 12 районов республики, а также Кировской области. Кроме того, пройдут конкурсы «Чевер марий удыр» (конкурс женской красоты) и «Марий Патыр» (мужской силы), где все участники посостязаются на знание языка, традиций, обычаев, истории, культурного наследия марийского народа. Завершится праздник общим хороводом и передачей флага праздника Семык Менделеевскому району.

Подробную программу праздника можно посмотреть здесь.

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