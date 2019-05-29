Космонавты Роскосмоса выйдут на связь в прямом эфире

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин выйдут на связь в прямом эфире, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Трансляцию жители Татарстана смогут посмотреть в официальной группе Роскосмоса ВКонтакте в 18.40.

Также прямую связь с бортом можно будет увидеть в 18.00 в спецвыпуске «МКС на связи» с Полиной Гагариной. Певица пообщается с космонавтами после того, как пройдет несколько испытаний из курса подготовки космонавтов. В конце шоу певица представит свой новый сингл.

Космонавты на 6 часов выйдут за пределы Международной космической станции. Членам российского экипажа предстоит выполнить несколько экспериментов в безвоздушном пространстве: космонавты возьмут пробы с поверхности станции для оценки возможных микроповреждений её обшивки, очистят иллюминаторы, а также продемонтируют панели экспериментов, установленных во время предыдущих выходов в открытый космос.

Прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке.



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