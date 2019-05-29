На железнодорожном вокзале Казань-1 пройдет «День пассажира»

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). На вокзале Казань-1 30 мая пройдет акция «День пассажира». Горожане и гости столицы Татарстана во время проведения акции смогут задать интересующие вопросы и высказать предложения по организации пригородных железнодорожных перевозок, сообщает Миндортранс РТ.

«Акция пройдет на станциях Казань-1 с 11.00 до 12.00, Васильево с 13.00 до 15.00, Канаш с 11.00 до 12.00, Ижевск с 15.00 до 17.30, Сарапул с 13.50 до 15.00. В расписании указано местное время», – говорится в сообщении министерства.

Акции «День пассажира» проходят регулярно для улучшения качества обслуживания населения. Все обращения официально регистрируются и по каждому принимаются оперативные меры.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.