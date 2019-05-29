В Зеленодольском районе РТ построят скит Раифского Богородицкого мужского монастыря

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В деревне Никольское Зеленодольского района построят скит Раифского Богородицкого мужского монастыря. Об этом сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

С благословения митрополита Казанского и Татарстанского Феофана в деревне уже готовятся к строительству. Здесь планируют построить кельи и начать восстановление утраченной церкви XIX века.

Пока богослужения будут совершаться в часовне в честь Николая Чудотворца, построенной в 2010 году.

«Рядом с постройками планируем засеять землю медоносными растениями. Мы уже закупили пять пчелопакетов. Сейчас огородим небольшую территорию, где будет трудиться братия монастыря. Кстати, в числе послушников есть человек, закончивший сельскохозяйственный институт. Главными целями этого строительства и устройства пасеки являются уединенная молитва и ручной труд», — рассказал наместник монастыря игумен Гавриил.

Как правило, скит строится в малодоступном месте и является частью большого монастыря. Проживает в нем несколько монахов и послушников, занимающихся хозяйством.



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