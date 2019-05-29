«Россия» стала самой пунктуальной авиакомпанией в аэропорту «Внуково»

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Московский аэропорт «Внуково» наградил авиакомпанию «Россия» как одного из самых пунктуальных перевозчиков.

Пассажиры авиакомпании «Россия» могут не беспокоиться о своевременном прибытии рейсов. Перевозчика официально признали самым пунктуальным в московском аэропорту «Внуково», где подвели итоги прошедшего осенне-зимнего сезона.

Рейтинг был составлен по 10 категориям. В категории авиакомпаний с пассажирооборотом от 100 тыс. до 1 млн человек бесспорным лидером стала «Россия».

В прошлую зиму авиакомпания обслужила более 800 тыс. пассажиров «Внуково», выполнив за этот период 5,3 тыс. рейсов по 13 направлениям. Самым востребованным остается маршрут «Москва — Санкт-Петербург — Москва».

В авиакомпании ставят пунктуальность превыше всего: лишь 0,97% от всех рейсов «России» вылетают и прибывают с задержками. Ранее авиакомпанию назвали самой пунктуальной по версии аэропортов Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.

«Россия» входит в группу «Аэрофлот». В прошлом году авиакомпания перевезла 11 млн пассажиров, попав в тройку крупнейших авиакомпаний страны. Также по итогам года «Россия» удостоена двух престижных наград Skyway Service Award. «Россия» с 2016 года проводит программу обновления воздушных судов и салонов самолетов. Авиакомпания является официальным перевозчиком питерского ФК «Зенит».

Партнерский материал.

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