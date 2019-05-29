В Нижнекамске приступили к долгожданному капитальному ремонту на въездной дороге

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске приступили к большому ремонту дороги на Чистопольской улице. Ремонт стартовал в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Въездная артерия в город нефтехимиков давно требовала реконструкции. На поиск финансирования у властей города ушло несколько лет. Вопрос окончательно решился накануне в Москве.





В общей сложности по улице Чистопольской отремонтируют почти девять километров дорожного полотна, причем большую часть из этого подвергнется капитальной реконструкции – будет расширен проезд и установлено освещение.



Фонд моногородов и республиканский бюджет выделит 325 млн рублей на участок от железнодорожного переезда до индустриального парка «Пионер», 96 млн рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут потрачены на оставшуюся часть вплоть до поворота на Южную автодорогу. Работы на данном участке уже начались.



Строители срезали старый слой асфальтового покрытия, на отдельных участках выполнили ямочный ремонт, выровняли и начали укладывать нижний слой покрытия высокоплотной асфальтобетонной смеси.





Автодорога на Чистопольской связывает город и промышленную базу. Трасса имеет большое социальное и экономическое значение – здесь движется часть междугородних пассажирских перевозок и доставка грузов на промышленные объекты и строительные базы.

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