Танец поварят и флешмоб с французами: казанская гимназия готовится принять делегацию WorldSkills

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Казанская гимназия № 9 с углубленным изучением французского языка готовится принять делегацию из Франции во время чемпионата WorldSkills в рамках проекта «Одна школа — одна страна». Для иностранных гостей готовят насыщенную программу, рассказала директор гимназии Марина Кузнецова.

«В августе мы примем делегацию из Франции, около 50 человек. Ребята смогут общаться с делегатами, практиковать язык, узнавать больше о профессиях. Планируем провести флешмоб, поэтому школьники массово поучаствуют в этой встрече», — поделилась планами Кузнецова.

Это не единственная возможность практиковать иностранный язык, которая есть у гимназистов. Чтобы обсудить соревнования в профессиональном мастерстве, в гимназию пригласили носителей языка.

«К классному часу-беседе о чемпионате WorldSkills и рабочих профессиях к нашим десятиклассникам присоединились студенты КФУ из разных африканских франкоговорящих стран. Они не только пообщались с учениками, но и посмотрели школьный музей и спектакль французского театра», — рассказала заместитель директора по иностранным языкам Светлана Сергеева.

Гимназия обращается к чемпионату не только в учебной, но и в творческой деятельности. Ученики готовят сценические постановки и танцевальные номера. В ходе экскурсии по гимназии гостям показали танец поварят и фотозону, оформленную рисунками школьников. Кроме того, ученицы Марина Осипова и Айлин Гафурова показали гостям поделки школьного кружка. Инсталляции, изображающие кондитера, строителя и флориста ребята сделали по «Атласу профессий WorldSkills». К слову, некоторые гимназисты уже делают первые шаги в профессию – один из учащихся получил сертификат участника сетевого чемпионата «WorldSkills Russia Juniors» по компетенции «Кондитерское дело».

Более 50 школ Казани и Зеленодольска участвуют в программе «Одна школа — одна страна» в рамках чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Проект нацелен на объединение чемпионов различных компетенций с учениками школ РТ.

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