Пострадавший от рук обвиняемых в убийстве студента из Чада требует миллион рублей компенсации

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Выходец из Афганистана Махмут Халимзай подал иск о возмещении материального и морального вреда к обвиняемым в убийстве темнокожего студента КФУ из Республики Чад. Махмут требует выплатить ему один миллион рублей. По версии следствия, нападение на мужчину совершили Роман Халилов и Руслан Архипов.

Напомним, на прошлой неделе присяжные заседатели признали их виновными в убийстве темнокожего студента КФУ из Чада. Однако, помимо убийства, Халилова и Архипова обвиняют в шести эпизодах нападения на выходцев из ближнего зарубежья.

«В материалах дела имеется заявление от потерпевшего Халимзая на имя следователя с просьбой взыскать с Архипова и Халилова один миллион рублей в качестве компенсации нанесенных убытков из-за их противоправных действий», – зачитал прокурор.

Халимзай был признан гражданским истцом по делу, добавил гособвинитель.

Нападение на выходца из Афганистана Мухмута Халимзая было совершено в феврале 2017 года на улице Сафиуллина в Казани. По версии следствия, Архипов и Халилов ударили его в лицо кастетом и распылили в глаза перцовый баллончик. Все это произошло на глазах маленьких детей пострадавшего.

В суде обвиняемые признали, что между ними и Халимзаем действительно произошел конфликт, но уверяли, что ударили они его только один раз и без кастета. По слова подсудимых, Халимзай нахамил им, что и стало причиной потасовки. Следствие же уверено, что нападение было совершено на почве межнациональной ненависти.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Верховном суде РТ началось обсуждение вердикта присяжных заседателей. На прошлой неделе присяжные единогласно признали Халилова и Архипова виновными в убийстве темнокожего студента КФУ из Чада, а также в шести нападениях на выходцев из соседних стран.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.