Политолог КФУ: Дебаты и встречи с избирателями добавили праймериз перчинки

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Дебаты и встречи с избирателями добавили праймериз перчинки. Такое мнение высказал доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«Дебаты, которые транслировались в прямом эфире, на площадке партии и в соцсетях, — это реклама, которая сыграла как инструмент мобилизации. Люди смотрят, начинают узнавать, что такое праймериз. Пока это новая вещь для нас. Дебаты, встречи с избирателями как одна из форм избирательной компании добавляют перчинки, конкуренции», — сказал Сидоров.

Он отметил, что первая компания праймериз в Госсовет РТ получилась масштабной.

«До этого был только праймериз в Госдуму. Там же меньше мандатов, а здесь целых 100. Поэтому и интерес был большой, и явка достаточно большая. Это положительный опыт для политического процесса в республике и для избирателей, и для самих участников, я думаю, это было интересно. Получилось масштабно и организованно, оргкомитет партии хорошо сработал, что не может не радовать», — считает политолог.

Избиратели голосовали за людей дела, которые на практике выполняют свои обещания, сообщил Сидоров.

«Мне кажется, избиратели в первую очередь поддерживают практиков. Поэтому всегда пользуются уважением такие кандидаты, как врачи, летчики, учителя — те, кто непосредственно работает с населением», — заключил доцент кафедры политологии КФУ.

Накануне председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и секретарь татарстанского отделения «Единой России» назвал пятерку лидеров праймериз «Единой России». Наибольшее число голосов на предварительном голосовании получили Фарид Мухаметшин, руководитель команды «Камаз-Мастер» Владимир Чагин, создатель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-сити» Альбина Насырова, министр сельского хозяйства Марат Ахметов, а также гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

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