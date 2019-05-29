Пострадавшим пассажирам перевернувшейся в Набережных Челнах маршрутки выплатят страховки

(Набережные Челны, 29 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Пострадавшим пассажирам опрокинувшейся в Набережных Челнах маршрутки выплатят страховки, а микроавтобус после такого серьезного ДТП подлежит списанию, сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» генеральный директор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин.

Перевозчик отметил, что уже просмотрены материалы с видеорегистраторов проезжавших мимо машин. На одном из них четко видно, что автобус с пассажирами пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора, когда ему в бок врезался «Фольксваген».

«Желтый сигнал светофора загорелся, когда маршрутка лежала уже на боку», — подчеркнул Тятюшкин.

Глава предприятия по пассажирским перевозкам также сообщил, что, по словам очевидцев, «Фольксваген» ехал по проспекту Мира, а на перекрестке, игнорируя знак «Движение прямо», попытался повернуть на Автозаводский проспект. Эту информацию проверяет ГИБДД.

Итог такой езды, по словам перевозчика, печален — шестеро пострадавших. Большинство раненых отделались ушибами и ссадинами. Но есть и несколько серьезных травм. По данным перевозчика, в аварии один человек получил переломы рук, выплата по страховке ему составит более 120 тыс. рублей. Еще у одного пострадавшего диагностирована скальпированная рана головы, которая тянется от лба до шеи. Он находится под особым наблюдением медиков, отметил перевозчик.

«Что же касается микроавтобуса, то там надо менять кузов, а таких денег эта машина не стоит, ремонт делать нет смысла. Страховка покроет расходы только частично — 400 тыс. рублей и не более, остальное будем требовать через суд с виновника ДТП. Предъявим иск на 1 млн 400 тыс. рублей», — заявил Тятюшкин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что автомобиль «Фольксваген» проехал на красный и столкнулся с микроавтобусом «Форд», опрокинув его на бок. Авария произошла на пересечении проспектов Автозаводский и Мира.

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