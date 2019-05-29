В Казани планируют провести театральный фестиваль-лабораторию в 2020 году

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани руководство фонда «Живой город» планирует в 2020 году провести театральный фестиваль-лабораторию, расширив проект «Город АРТ-Подготовка». Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила соучредитель фонда «Живой город» Инна Яркова.

«Судя по нашей обширной программе, мы естественным образом подходим к тому, что в следующем году он будет театральным фестивалем-лабораторией», — сказала соучредитель фонда «Живой город» Инна Яркова.

«Город АРТ-подготовка» — ежегодный театральный проект Татарстана. В рамках проекта несколько команд работают над созданием эскизов спектаклей и представляют их публике в различных локациях города: заброшенных зданиях, парках, подземных туннелях и ангарах.

«Мы хотим увеличить количество дней, театральных событий, изменить состав участников и команд и выпускать больше премьер в рамках будущего фестиваля. Может быть, начнем привозить спектакли, которые будут работать вне театральных пространств», — добавила Инна Яркова.

Театральная лаборатория проводится Фондом поддержки современного искусства «Живой город» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.

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