В Казань на театральную лабораторию планируют приехать 6 российских критиков

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казань на театральную лабораторию VI Город АРТ-Подготовка точно приедут 4 критика — это Олег Лоевский, Антон Хитров, Глеб Ситковский, Елена Гордиенко и, возможно, к ним присоединятся еще два театральных деятеля. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила соучредитель фонда «Живой город» Инна Яркова.

«Будет театральный демиург, критик и арт-директор всех наших лабораторий Олег Лаевский, критики Антон Хитров, Глеб Ситковский, Елена Гордиенко, которая сначала прочитает лекцию, а потом останется на всю лабораторию, и два критика пока под вопросом», — сказала соучредитель фонда «Живой город» Инна Яркова.

Темой VI «Город АРТ-подготовка» станет «человек». Театральная лаборатория проводится Фондом поддержки современного искусства «Живой город» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.

VI «Город АРТ-подготовка» пройдет в Казани с 1 по 15 июня.

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