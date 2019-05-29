В Балтасинском районе Татарстана наградили победителей конкурса среди животноводов

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Балтасинском муниципальном районе республики прошел конкурс профессионального мастерства среди мастеров машинного доения и технологов по воспроизводству стада крупного рогатого скота. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Управлении сельского хозяйства и продовольствия района.

Участников конкурса поприветствовал глава района Рамиль Нутфуллин, отметив особую роль животноводов в достижениях местных аграриев.

На конкурсе его участникам предстояло выполнить теоретические и практические задания. По итогам соревнований жюри назвало победителей.

Среди мастеров машинного доения победителем признана Гульназ Нотфуллина из СХПК «Кызыл юл», второе место завоевала Елена Петрова из ООО «Сурнай», третье – Гульнар Ханнанова из ООО «СХП Татарстан».

Среди технологов по воспроизводству стада КРС победу одержал Ильнар Ахмадиев из ООО «Алга», второе место заняла Нина Петрова из ООО «Дуслык», третьим призером стал Ильфак Фаляхутдинов из ООО «Борнак».

Всем победителям и призерам конкурса были вручены почетные грамоты райсельхозуправления и ценные подарки. В церемонии награждения участвовали глава района Рамиль Нутфуллин, начальник Главного государственного сельскохозяйственного управления племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода РТ Ришат Зарипов, генеральный директор АО «Головное племпредприятие «Элита» Фаннур Зарипов, начальник районного Управления сельского хозяйства и продовольствия Фирдаус Набиуллин.

Как сообщил ИА «Татар-информ» начальник селекционно-племенной службы Балтасинского района Нияз Каримов, в районе развитию животноводства уделяется большое внимание, поскольку эта отрасль является одним из главных источников стабильных доходов сельхозпроизводителей.

Собеседник агентства уточнил, что по состоянию на 1 мая текущего года поголовье КРС в сельхозорганизациях района составляет 38 тыс. 444 головы, что на 720 голов больше, чем на эту дату прошлого года. При этом в дойном стаде насчитывается 11 тыс. 550 коров – на 408 голов больше показателя за соответствующий период прошлого года.

«Наш район является одним из лидеров по производству товарного молока и занимает по этому показателю второе место в республике», – рассказал Нияз Каримов.

«За январь – апрель этого года валовой надой в хозяйствах района составил 25 тыс. 507 тонн или 112% к уровню аналогичного периода прошлого года. Средний удой на одну корову за четыре месяца составил 2 тыс. 327 кг молока – это 107% к соответствующему показателю прошлого года», – привел данные собеседник агентства.

Также он уточнил, что в районе в эти дни удой на одну корову оставляет 21,4 кг молока в сутки, что более чем на 5 кг превышает средний показатель по республике.

Как сообщили в Минсельхозпроде РТ, по оперативным данным на 29 мая в сельхозформированиях Балтасинского района произведено 245,5 тонны молока за сутки – 117% к аналогичному показателю прошлого года. Больше надоено только в хозяйствах Кукморского района – 272,0 тонны молока, а на третьем месте по этому показателю Атнинский район, где валовой надой молока за день составил 215,6 тонны.

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