Президент РТ победителям WorldSkills: Ваша уверенная победа в финале - крутой старт в карьере

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Уверенная победа молодых татарстанцев на VII Национальном чемпионате WorldSkills Russia в Казани – крутой старт в их карьере. Об этом заявил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на чествовании татарстанской сборной, которая заняла первое место в медальном зачете соревнований. Торжественное мероприятие прошло в ДК им. Ленина.

«Татарстан занял первое место в общекомандном зачёте Национального чемпионата. Это наша третья победа за семилетнюю историю движения WorldSkills в России. В ходе соревнований 1700 конкурсантов из 80 регионов России демонстрировали своё мастерство в 92 основных и 48 юниорских компетенциях. Сборную Татарстана представляли 350 конкурсантов и 216 экспертов. 218 конкурсантов завоевали 150 медалей: 58 золотых, 49 серебряных, 43 бронзовых, а также 26 медальонов за профессионализм», – сказал Президент РТ.

Он поблагодарил наставников и экспертов, подготовивших чемпионат. Их мастерство, профессионализм и кропотливый труд позволили достичь высоких результатов. Отдельные поздравления Рустам Минниханов высказал в адрес победителей и призеров финала.

«Уверенная победа в финале – крутой старт в вашей карьере, становлении вашего профессионализма. Вы получили колоссальный опыт, который даст шанс защитить честь российского флага в составе национальной сборной на чемпионате мира в Шанхае в 2021 году и на чемпионате Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году», – сказал Президент Татарстана.

В Казани с 20 по 24 мая на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» прошел финал VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. Участниками финала стали 1690 конкурсантов из 80 регионов России, из них − 128 иностранных конкурсантов из 26 стран мира и 360 юниоров.



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