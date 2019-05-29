Татар-информ

29 мая 2019, 12:54

Культура

В Казани заявки для участия в эскизах театральной лаборатории прислали около 100 человек

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Культура

В Казани заявки для участия в эскизах театральной лаборатории прислали около 100 человек

Фото: Султан Исхаков

VI театральная лаборатория «Город АРТ-подготовка» пройдет в столице Татарстана с 1 по 15 июня.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани заявки для участия в эскизах VI театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка», которая пройдет с 1 по 15 июня, прислали около 100 человек. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила соучредитель фонда «Живой город» Инна Яркова.

«Если собрать все заявки по всем эскизам, то получится около 100 человек. Конечно, много людей откликнулось, но пока у нас есть проблема с оперными певцами, которые бы согласились поучаствовать в эскизе», — сказала соучредитель фонда «Живой город» Инна Яркова.

«Город АРТ-подготовка» — ежегодный театральный проект Татарстана. В рамках проекта несколько команд работают над созданием эскизов спектаклей и представляют их публике в различных локациях города: заброшенных зданиях, парках, подземных туннелях и ангарах.

«Участие в театральной лаборатории — это всегда возможность испытать себя», — заявил Директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

Темой VI «Город АРТ-подготовка» станет «человек». Театральная лаборатория проводится Фондом поддержки современного искусства «Живой город» при поддержке Минкульта РТ. 

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