(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Экс-начальника подразделения Минкульта РТ и его сообщницу будут судить за мошенничество на 3 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Следствие считает, что с августа 2014 года по апрель 2016 год начальник управления планирования и финансирования Министерства культуры РТ завысил объем расходов на различные мероприятия и внес в расходную смету ложные сведения о поставщиках. Таким образом ему удалось похитить боле 3,3 млн рублей бюджетных средств», – рассказал Галиев.

Часть средств он похитил при участии директора ООО «А-вация Плюс» - казанского праздничного агентства. Кроме того, его руководительнице инкриминируют еще и непосредственное хищение 294 тысяч рублей из бюджета.

Уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах» направлено на рассмотрение в Вахитовский районный суд Казани.

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