В Казани пройдет гала-концерт фестиваля детского творчества «Росинка-2019»

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Казани 31 мая пройдет гала-концерт фестиваля детского творчества «Росинка-2019», сообщает пресс-служба мэрии.

Свои номера на сцене КДК им. Ленина представят 397 воспитанников 36 детских садов Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Юные артисты выступят с творческими номерами, объединенными такими темами, как «Культура народов мира, Поволжья», «Счастливое детство», «О, спорт, ты – мир».

В фойе гостей фестиваля будут сопровождать музыкальные коллективы дошкольных образовательных организаций, победители конкурса детских оркестров. Будут организованы фотозоны для всех желающих сделать памятные фотографии.

Также в рамках фестиваля пройдет выставка «Куклы в костюмах народов мира».

Начало фестиваля запланировано на 9.00.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.