Татарское книжное издательство представит богатый ассортимент литературы на фестивале в Москве

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Татарское книжное издательство представит богатый ассортимент литературы – более 300 наименований как для взрослых, так и для юных читателей – на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

С книгами республики участники и гости фестиваля смогут познакомиться в шатре № 17 («Регионы России»). 2 июня в 13.50 для всех желающих на стенде издательства состоится презентация книги «Татарская мифология для детей» автора-рассказчика Г. Гильманова, в которую вошли сказочные произведения об 11 татарских мифических персонажах.

Литературный праздник проходит в Москве уже в пятый раз и ежегодно собирает издателей со всей России. Писатели имеют возможность представить здесь свои новые произведения, ответить на вопросы читателей и подписать для гостей свои книги.

С каждым разом стенд издательства посещает все больше книголюбов, а также почетные гости мероприятия. Так, в 2015 году стенд «Таткнигоиздата» посетил Президент России В. В. Путин, а в 2016 году – Премьер-министр России Д. А. Медведев.

В этом году издательство отмечает знаковую дату – 100-летие со дня основания, потому представители издательства приготовили массу сюрпризов для книголюбов, богатый ассортимент татарской литературы, а также порадуют посетителей фестиваля особенной программой.

Фестиваль можно посетить 1 и 2 июня с 10.00 до 23.00 и 3 – 6 июня с 10.00 до 22.00.

Вход свободный.



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