(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Житель Казани заплатил 80 тысяч рублей за несуществующий фотоаппарат, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«В минувший понедельник в полицию обратился 23-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что нашел в Сети объявление о продаже фотоаппарата, связался с продавцом и тот продиктовал ему реквизиты, куда нужно было перечислить плату», – рассказали в полиции.

Молодой человек перевел аферисту 80 тысяч, после чего тот перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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