Татар-информ

29 мая 2019, 12:36

Общество

Печатница из Татарстана впервые завоевала «серебро» на нацфинале WorldSkills в Казани

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Общество

Печатница из Татарстана впервые завоевала «серебро» на нацфинале WorldSkills в Казани

Подготовила участницу главный технолог филиала АО «Татмедиа» ПИК «Идел-Пресс» Светлана Кинтас.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Студентка КНИТУ-КХТИ, печатник «Идел-Пресс» Элеонора Агеева впервые завоевала «серебро» в компетенции «Печатные технологии в прессе» на «домашнем» финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

В соревнованиях финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани по данной компетенции принимали участие семь человек, среди них – представители Москвы, Казани, Рыбинска, Новосибирска и Уфы. Двое участников – члены расширенной сборной России. Оценивали состязания десять экспертов: шесть из Москвы, по одному из Казани, Уфы, Рыбинска и Новосибирска.


В непростой борьбе с участниками из профильных печатных колледжей России Элеонора Агеева заняла почетное второе место. Это первое призовое место и лучший результат за все время участия представителей Татарстана в финалах по компетенции «Печатные технологии в прессе». Подготовила участницу главный технолог филиала АО «Татмедиа» ПИК «Идел-Пресс» Светлана Кинтас.

До 2019 года сборная республики дважды принимала участие в финалах по данной компетенции. Лучший результат был в прошлом году – четвертое место и медальон за профмастерство студентки КНИТУ-КХТИ Эвелины Михайловой.

Как отметила наставница Элеоноры, в рамках подготовки к финалу ей приходилось тренироваться по 30-40 часов в неделю, в том числе в выходные и праздничные дни и даже в вечерние и ночные смены. Борьба была очень упорной, и три первых места (победил представитель Москвы, третье место – Новосибирск) отделяли друг от друга буквально несколько очков.

Сама же серебряный призер написала в своем Instagram`e, что счастлива быть частью этого движения.

«WS познакомил меня с множеством прекрасных людей, подарил много эмоций! Это большая и дружная семья! Спасибо моему эксперту-компатриоту – Светлане Вячеславовне Кинтас! Без нее я не достигла бы таких высот! Спасибо всему @ra_tatmedia за поддержку! Выражаю благодарность всем своим тренерам-печатникам из множества типографий Казани за знания, которые они передали мне, тим-лидерам, психологам, организаторам такого масштабного мероприятия!» – поделилась девушка.

В движение WorldSkills Элеонора Агеева вступила в ноябре 2017 года. В своем первом региональном чемпионате WorldSkills она заняла второе место, а уже в 2018 году стала его победителем.

На протяжении этих лет Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» вело работу по практической подготовке Элеоноры Агеевой на сложном офсетном и цифровом печатном оборудовании в ведущих типографиях РТ.

В рамках подготовки к соревнованиям финала девушка также приняла участие вне конкурса в IV Региональном чемпионате WorldSkills Республики Башкортостан и в VI Открытом чемпионате Новосибирской области, на которых по количеству баллов заняла второе и первое места соответственно.

 

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Свои🖤 "Печатные технологии в прессе" 7 национальный финал чемпионата WorldSkills Безусловно, я счастлива, что была частью этого движения! WS познакомил меня с множеством прекрасных людей, подарил много эмоций! Это большая и дружная семья✨ @albinaminova моя любимая ❤️ , ты самая самая! Спасибо тебе за все! Спасибо моему эксперту-компатриоту - Светлане Вячеславовне Кинтас! Без нее я не достигла бы таких высот! Спасибо всему @ra_tatmedia за поддержку! Выражаю благодарность всем своим тренерам-печатникам из множества типографий Казани за знания, которые они передали мне, тим-лидерам, психологам, организаторам такого масштабного мероприятия! Отдельное спасибо @airatzagriev за позитив и хорошее настроение! Конечно же огромное спасибо моей семье, родным и друзьям, что поддерживали меня на протяжении всего пути❤️🌺 Всех безмерно люблю! Всем огромное спасибо за поздравления! #нацфинал2019

Публикация от Элеонора Агеева (@el_erkinovna)

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