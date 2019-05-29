Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ЮАР в России

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Президент республики Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ЮАР в Российской Федерации госпожой Номасонто Марией Сибанда-Туси, об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Встреча прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Казанском Кремле.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы укрепления отношений в рамках сотрудничества между Российской Федерацией и ЮАР.

Стоит отметить, что делегация посольства ЮАР в России уже посещала ранее Татарстан в марте 2017 года, тогда было решено ввести безвизовый режим между Россией и Южно-Африканской Республикой (на краткосрочное пребывание в стране сроком до 90 дней).





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