Татар-информ

29 мая 2019, 11:03

Происшествия

Из-за короткого замыкания в Нижнекамске эвакуировали «Эссен»

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Происшествия

Из-за короткого замыкания в Нижнекамске эвакуировали «Эссен»

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Задымление произошло в торговом центре на проспекте Строителей.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Из-за короткого замыкания в Нижнекамске эвакуировали «Эссен», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в МЧС поступило сообщение о задымлении в ТЦ на проспекте Строителей. На момент происшествия в комплексе находилось 50 человек, из них 30 человек персонала», – рассказали в МЧС.

Огнеборцев на месте встретила администрация центра, которая рассказала, что все эвакуированы, никто не пострадал, а комплекс обесточен с центрального рубильника.

Как выяснилось, в здании случилось короткое замыкание провода сканера, считывающего цены. Огня не было, повреждений никаких тоже не произошло. После проверки комплекс продолжил работу в штатном режиме.

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