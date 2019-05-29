Более 600 ученых мира примут участие в форуме по педагогическому образованию IFTE в Казани

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Педагоги из более 30 стран – России, США, Швеции, Германии, Китая и других примут участие в V Международном форуме по педагогическому образованию IFTE-2019, который стартовал в казанском Униксе.

«Цель такая, чтобы мы „вылавливали”, если можно это слово употребить, самое лучшее, что делается в мире, и пытались все это реализовать на площадке нашего университета и, соотвественно, наших школ», – поделился в разговоре с журналистами ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров.

В течение трёх дней педагогическими практиками будут делиться между собой свыше 600 российских и иностранных учёных из более 200 университетов мира.

«Казань становится у нас третьей педагогической столицей в России – это очень важно. И одновременно также важно, что все те изменения и то развитие, которые в педагогическом образовании и вообще в образовательном пространстве проходят, они должны быть научно обоснованными. Мы, конечно, с вниманием и уважением относимся к различным практикам, практики – это важно и нужно», – поделился Президент РАО Юрий Зинченко.

Среди спикеров и почетных гостей форум посетили Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, Почетный профессор Оксфордского университета Иен Джеймс Ментер, доктор пед. наук и академик РАО Виктор Болотов и другие.

«В этом году республика в очередной раз подтвердила свою высокую квалификацию наших пед. кадров. Мы опять стали призёрами по подготовке победителей и призеров всероссийских школьных олимпиад, мы идём вслед за Москвой и Питером», – отметил Рафис Бурганов.

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