Татар-информ

29 мая 2019, 10:48

Общество

Более 600 ученых мира примут участие в форуме по педагогическому образованию IFTE в Казани

Общество

Более 600 ученых мира примут участие в форуме по педагогическому образованию IFTE в Казани

Фото: Вероника Ваганова

На протяжении 3 дней представители университетов из более 30 стран будут обсуждать проблемы школьного образования.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Педагоги из более 30 стран – России, США, Швеции, Германии, Китая и других примут участие в V Международном форуме по педагогическому образованию IFTE-2019, который стартовал в казанском Униксе.

«Цель такая, чтобы мы „вылавливали”, если можно это слово употребить, самое лучшее, что делается в мире, и пытались все это реализовать на площадке нашего университета и, соотвественно, наших школ», – поделился в разговоре с журналистами ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров.

В течение трёх дней педагогическими практиками будут делиться между собой свыше 600 российских и иностранных учёных из более 200 университетов мира.

«Казань становится у нас третьей педагогической столицей в России – это очень важно. И одновременно также важно, что все те изменения и то развитие, которые в педагогическом образовании и вообще в образовательном пространстве проходят, они должны быть научно обоснованными. Мы, конечно, с вниманием и уважением относимся к различным практикам, практики – это важно и нужно», – поделился Президент РАО Юрий Зинченко.

Среди спикеров и почетных гостей форум посетили Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, Почетный профессор Оксфордского университета Иен Джеймс Ментер, доктор пед. наук и академик РАО Виктор Болотов и другие.

«В этом году республика в очередной раз подтвердила свою высокую квалификацию наших пед. кадров. Мы опять стали призёрами по подготовке победителей и призеров всероссийских школьных олимпиад, мы идём вслед за Москвой и Питером», – отметил Рафис Бурганов. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Лучшим молодым преподавателем Казани стал педагог из КГЭУ
Новости дня
11:44
Татарское книжное издательство представит богатый ассортимент литературы на фестивале в Москве

Фестиваль можно посетить 1 и 2 июня с 10.00 до 23.00 и 3 – 6 июня с 10.00 до 22.00.

11:39
В Верховном суде началось обсуждение вердикта присяжных по делу об убийстве студента из Чада

На прошлой неделе присяжные единогласно признали двоих подсудимых виновными в убийстве.

11:25
Житель Казани заплатил 80 тысяч рублей за несуществующий фотоаппарат

Молодой человек нашел в Интернете объявление и перечислил лжепродавцу камеры крупную сумму денег.

11:21
Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ЮАР в России

Встреча прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Казанском Кремле.

11:15
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция в преддверии Дня отказа от курения

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

11:03
Из-за короткого замыкания в Нижнекамске эвакуировали «Эссен»

Задымление произошло в торговом центре на проспекте Строителей.

10:55
Мобильное приложение детского канала «Шаян ТВ» доступно в iOS

В приложении доступны любимые передачи в режиме онлайн, интересные игры и детские новости.

10:48
Более 600 ученых мира примут участие в форуме по педагогическому образованию IFTE в Казани

На протяжении 3 дней представители университетов из более 30 стран будут обсуждать проблемы школьного образования.

10:45
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о турнире претенденток по шахматам

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:32
Лучшим молодым преподавателем Казани стал педагог из КГЭУ

В КМЦ им. Гайдара состоялся финал ХI конкурса «Лучший молодой преподаватель Казани – 2019».

10:00
Айдар Метшин: Положительный пример «Камастали» привлечет в Нижнекамск других инвесторов из Китая

«Камасталь» — российско-китайское предприятие по производству окрашенной рулонной стали — открыло завод в Нижнекамске в апреле этого года.

09:55
В Набережных Челнах в результате ДТП опрокинулась маршрутка с пассажирами

По предварительным данным, в результате аварии пострадали четыре человека.

09:42
Роскачество провело проверку мясного фарша

В результате достойной российского Знака качества была признана только одна марка.

09:20
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о начале купального сезона в Татарстане

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:10
Татарстанский сыр прошел «Тест на качество»: в Казани продегустировали молочные изделия

ЦСМ Росстандарта в РТ провел общественную дегустацию молочных изделий от местных производителей в рамках конкурса «Лучшие товары и услуги РТ».

09:00
Формирование возможностей для цифровой трансформации – главная тема ITSF 2019

Форум для ведущих специалистов и управленцев в области информационных технологий пройдет в Казани 30 и 31 мая.

09:00
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о VI театральной лаборатории «Город Арт-подготовка»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

08:56
Исследователи узнали, как пожилые люди могут избавиться от жира на животе
08:38
В России предложили ввести запрет на псевдопивные напитки
08:18
В столице Татарстана состоится прием граждан по вопросам ЖКХ

Записаться на прием можно по телефону: 8 (843) 238-10-00.

08:15
На территории гостевого комплекса «Дубай» в Казани сгорел еще один дом

Площадь пожара составила 147 квадратных метров.

08:00
В Нижнекамске создадут мини-МФЦ за 8,5 млн рублей вблизи нового микрорайона

Власти города ожидают, что порядка 60 тыс. нижнекамцев смогут получить муниципальные и госуслуги в новом центре.

07:54
В России введен новый порядок контроля за лечением онкобольных
07:50
Минниханов поздравит татарстанскую сборную с победой на WorldSkills Russia

Президент РТ будет чествовать республиканскую команду и встретится с Чрезвычайным и Полномочным послом ЮАР в России.

07:28
«Ретрочетверги» в парке «Крылья Советов» откроет картина «Любовь и голуби»

Всего на летней сцене казанского парка будут показаны 16 культовых отечественных фильмов.

События