Лучшим молодым преподавателем Казани стал педагог из КГЭУ

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В КМЦ им. Гайдара состоялся финал ХI конкурса «Лучший молодой преподаватель Казани – 2019». Организатором конкурса выступил Комитет по делам детей и молодежи исполкома Казани.

Напомним, что конкурс проходил в течение трёх месяцев. Преподаватели участвовали в конкурсе портфолио, проводили открытое занятие для студентов и представляли свои инновационные методические разработки.

По итогам конкурсных испытаний в финал вышли 10 участников, которые представили самопрезентации, показали себя в научном бою и поборолись в творческом конкурсе на тему «Талантливый человек талантлив во всем».

Победу завоевала доцент кафедры Теоретические основы теплотехники КГЭУ Ольга Соловьева.

За поддержку своего преподавателя наградой был отмечен и Казанский государственный энергетический университет. Команда вуза заняла первое место в номинации «Лучшая группа поддержки».

Всем финалистам вручили памятные подарки, а победителям – ценные призы от организаторов.

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