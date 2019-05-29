В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция в преддверии Дня отказа от курения

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Завтра, 30 мая, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция в преддверии Дня отказа от курения.

В мероприятии примут участие главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РТ Резеда Хаева, врач-онколог оториноларингологического отделения РКОД Артур Сайфуллин, заведующая отделением пульмонологии ГКБ №16 Эльвира Кудрявцева.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

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