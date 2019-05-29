В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о турнире претенденток по шахматам

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Завтра, 30 мая, в 15.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная турниру претенденток по шахматам.

В мероприятии примут участие исполнительный директор ФИДЕ Виорел Бологан, исполнительный директор РШФ Марк Глуховский, первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, участница турнира Екатерина Лагно (Россия).

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.