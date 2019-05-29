Татар-информ

29 мая 2019, 09:55

Происшествия

В Набережных Челнах в результате ДТП опрокинулась маршрутка с пассажирами

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Происшествия

В Набережных Челнах в результате ДТП опрокинулась маршрутка с пассажирами

Фото: соцсети

По предварительным данным, в результате аварии пострадали четыре человека.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах в результате ДТП опрокинулась маршрутка с пассажирами. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

 Авария произошла на пересечении проспектов Автозаводский и Мира около часа назад.

«На перекрестке микроавтобус "ГАЗель" столкнулся с "Фольксвагеном Тигуан" и опрокинулся на бок. На момент аварии внутри маршрутки находились 12 человек», – рассказали очевидцы ДТП.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека из микроавтобуса. Их увезли медики.

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