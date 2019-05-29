(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Роскачество провело проверку мясного фарша, приобретенного в магазине и собственного приготовления, признав в результате достойной российского Знака качества только одну торговую марку, сообщает РИА Новости.

«Весь отобранный для исследования фарш прошел испытания по 68 показателям качества и безопасности. Эксперты проверили фарш на содержание тяжелых металлов, радионуклидов, фосфатов антибиотиков, массовую долю общего белка и жира, а также оценили внешний вид и запах домашнего фарша, его консистенцию и степень измельчения. По результатам исследований только один фарш „Домашний“ сможет претендовать на российский Знак качества», — отметили в Роскачестве.

Для исследования была выбрана продукция 17 наиболее популярных торговых марок. Цена за один килограмм готового фарша составляла от 200 до 430 рублей. Фарш собственного приготовления содержал 30% свинины и 70% говядины.

В исследуемых образцах эксперты не обнаружили пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов, а также превышения допустимого содержания фосфора.

Однако проверку свежести прошла продукция только восьми торговых марок. Вкусовые качества большинства образцов были удовлетворительными. У нескольких торговых марок было зафиксировано высокое содержание жировой и соединительной ткани. Фактический и заявленный вес продукта не соответствовал только у одного образца. Массовая доля жира отличалась от фактической, указанной в маркировке, в четырех случаях из 17, а массовая доля белка — в двух случаях.

Роскачество также отмечает, что продукт, приготовленный самостоятельно, имеет важное преимущество: блюда из него, как правило, готовятся сразу, а транспортировка, реализация и доставка готового фарша от магазина до дома требуют внимательного соблюдения температурных условий.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.