Исследователи узнали, как пожилые люди могут избавиться от жира на животе

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Интервальные тренировки оказались способны помочь людям старше 50 лет избавиться от жира, отложившегося в области живота. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на MedicalXpress.

Ожирение в области живота связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, чем лишний вес как таковой. Поэтому американские медики разработали специальную систему упражнений для пожилых людей.

Добровольцы занимались трижды в неделю в течение десяти недель. Сначала тренировки длились 18 минут, а затем увеличились вдвое – до 36 минут. При этом после 40 секунд физических нагрузок, как правило, следовала передышка продолжительностью 20 секунд.

В результате у тех подопытных, которые четко следовали инструкции, жировая масса сократилась почти на треть, тогда как мышечная масса увеличилась. При этом тренировки оказались более эффективными для мужчин, чем для женщин. Причины этого ученые намерены выяснить в ходе дальнейших исследований.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что медики определили основную причину детского ожирения.

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