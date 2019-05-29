В России предложили ввести запрет на псевдопивные напитки

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В России предложили запретить производство пивных напитков со вкусом слабоалкогольных коктейлей. Соответствующее письмо общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» направила в Министерство финансов РФ, пишет газета «Известия».

Инициатива предусматривает запрет на использование при изготовлении пивных и винных напитков ароматических веществ, при добавлении которых они становятся до степени смешения схожими с другой алкогольной продукцией.

По словам представителя «Опоры России», данная мера позволит очистить рынок от «псевдопродукции», например, от напитков со вкусом ром-колы и джин-тоника.

Сейчас акциз на пивные напитки составляет 21 рубль за один литр, тогда как сбор для алкогольной продукции до 9 градусов равняется 418 рублям на один литр безводного спирта. Кроме того, производителям слабоалкогольной продукции нужно приобретать лицензию.

По оценке председателя правления Национального союза производителей пива и напитков Елены Цветковой, в случае реализации запрета слабоалкогольные коктейли могут подорожать примерно на 40%.

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